Радимов: Не верьте футболистам, когда они говорят, что конкуренция – это хорошо

Игроки не любят, когда у них в команде есть конкуренция на их позиции. Такое мнение высказал экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов.

- Не верьте игрокам, когда они говорят, что конкуренция – это хорошо. Эти слова для журналистов. Говорят, что да, конкуренция – это всегда хорошо, так мы прогрессируем. Да зачем мне это нужно, когда кто-то приходит на мою позицию? Это для тренера и клуба хорошо. А игрокам это не нужно, - заявил Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Радимов был игроком петербургского клуба с 2003 по 2008 год. Также он выступал за «Крылья Советов», московское «Динамо» и испанский клуб «Реал Сарагоса». В его активе 34 матча за сборную России.