Стало известно, какая сумма ежемесячно нужна Глушенкову для нормальной жизни

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков ответил на вопрос о том, сколько ему нужно денег в месяц для нормальной жизни.

«Я не знаю, сколько трачу денег. Никогда не считаю. Сколько бы хватило для нормальной жизни? Тысяч пятьсот в месяц, наверное», — заявил Глушенков на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет 11 результативных передач.

После 21 сыгранного матча «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 33 зачетных балла.