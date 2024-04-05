Смолов рассказал, как помогает молодым игрокам справиться с проблемами

Фёдор Смолов, один из самых опытных игроков московского «Динамо» рассказал, как помогает более молодым футболистам переживать трудные жизненные ситуации.

«С молодыми ребятами в «Динамо» я стараюсь много разговаривать. Из‑за отсутствия опыта ситуацию пытаешься пропустить через себя, но, если кто-то даёт совет со стороны, это помогает справиться с проблемой. В таком случае важна помощь родных, близких, семьи», - говорит Смолов для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Смолов признался, что после завершения карьеры становится тренером не входит в его планы. Зато форвард рассказал, что хотел бы попробовать себя в ином футбольном деле.