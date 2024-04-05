Смолов признался, что не видит себя тренером

Фёдор Смолов, форвард московского «Динамо» порассуждал о своём будущем после карьеры игрока. Напомним, что сейчас одному из самых возрастных игроков «бело-голубых» уже 34 года.

«После карьеры вижу себя спортивным директором или каким‑то другим спортивным функционером. Планирую пока поиграть, физически хорошо себя чувствую. Тем не менее, конец карьеры не за горами, я это понимаю», - делится Смолов с телеканалом «Матч ТВ».

Форвард добавил, что точно не видит себя в будущем футбольным тренером.

«Мне кажется, это очень энергозатратное дело. Столько нервов тратится. Работа зависит от большого количества людей, от тебя – в последнюю очередь», - размышляет Смолов.

Напомним, что дебютировал в профессиональном футболе Фёдор ещё 17 лет назад – в 2007 году. Его первым клубом стало «Динамо».