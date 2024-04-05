Смолов: «Хиддинк больше психолог, нежели тренер»

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов вспомнил Гуса Хиддинка. Смолов тренировался под руководством знаменитого тренера будучи игроком махачкалинского «Анжи» в 2012-2013 годах.

«Легендарный, суперклассный чувак, но он больше психолог, чем тренер. Для меня он ничего нового как для игрока не открыл», - приводит слова Смолова телеканал «Матч ТВ».

Тем не менее, Смолов вспомнил, что Хиддинк отлично разбирал у каждого игрока команды психотип. Тренер обладал индивидуальным подходом ко всем без исключения.

«Со мной он шутил, кого‑то ругал, провоцируя эмоции», - добавил Смолов.

Хиддинк предположил, сколько ещё лет Россия будет без еврокубков