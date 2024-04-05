Деменко ответил на вопрос об увольнении Абаскаля из «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко ответил на вопрос, стоит ли руководителям клуба увольнять с должности главного тренера Гильермо Абаскаля, если команда на выходных проиграет «Динамо» в дерби.

«Я думаю, что этот шаг со стороны руководства «Спартака» может случиться в любой момент. Предугадать, когда это произойдёт, очень сложно. Но у меня такое ощущение, что футболисты «Спартака» устали от Абаскаля», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

Матч Премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком» пройдёт в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток на «ВТБ Арене» футболисты и зрители услышат в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 19:30.

Отметим, что на текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.