Шикунов оценил потенциал Угальде

Футбольный функционер Александр Шикунов, который ранее работал в «Спартаке», оценил игру форварда «красно-белых» Манфреда Угальде.

«Угальде нужно время. Да, он забил «Зениту», бьется. Надо отдать должное, что он старается. У него большой потенциал, но пока нужно время в команде», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

По мнению эксперта, когда заиграет «Спартак», тогда и Угальде сможет проявить свои лучшие качества, ведь в одиночку футболист ничего сделать не может.

21-летний Угальде присоединился к «Спартаку» в зимнее трансферное окно. В пяти матчах в футболке «красно-белых» нападающий отметился одним забитым мячом.