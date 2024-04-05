Легионер назвал отличия между российским и колумбийским футболом

Кевин Андраде, колумбийский игрок линии обороны «Балтики» назвал отличия между футболом России и футболом Колумбии.

«Здесь футбол намного интенсивней, более тактический, нежели колумбийский. Заметил, что много голов команды оформляют с помощью угловых, а также после фолов», - говорит Андраде для Metaratings.

Андраде 24 года. Он перебрался в «Балтику» лишь зимой 2024 года. До этого практически всю карьеру новичок «Балтики» провёл в Колумбии в родном клубе «Америка Кали», однако в 2022 году непродолжительное время южноамериканец выступал в Аргентине за местный клуб «Платенсе».