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«Адиев принял неразумное решение» — Колосков

05 Апреля 2024 • 18:38 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
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07.04 16:30

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на назначение главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева на пост наставника «Ахмата».

Напомним, Адиев заменил в грозненском клубе Мирослава Ромащенко, который покинул команду по собственному желанию.

По мнению Колоскова, сборная Казахстана будет отвлекать Адиева от «Ахмата»,  и это не пойдет на пользу тренеру.

«С моей точки зрения, Адиев принял неразумное решение совмещать работу в сборной и клубе», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

На данный момент «Ахмат» находится на 12-й позиции в чемпионате России, имея на своем счету 20 баллов после 21 сыгранного матча.

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Вячеслав Колосков Сборная Казахстана Магомед Адиев Ахмат ещё теги

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