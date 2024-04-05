«Адиев принял неразумное решение» — Колосков

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на назначение главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева на пост наставника «Ахмата».

Напомним, Адиев заменил в грозненском клубе Мирослава Ромащенко, который покинул команду по собственному желанию.

По мнению Колоскова, сборная Казахстана будет отвлекать Адиева от «Ахмата», и это не пойдет на пользу тренеру.

«С моей точки зрения, Адиев принял неразумное решение совмещать работу в сборной и клубе», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

На данный момент «Ахмат» находится на 12-й позиции в чемпионате России, имея на своем счету 20 баллов после 21 сыгранного матча.