Клуб Серии А может начать переговоры по Тикнизяну

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в летнее трансферное окно может оказаться в более статусном чемпионате. Так, интерес к 24-летнему армянину проявляет итальянская «Болонья».

Согласно информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время «Болонья» может начать переговорный процесс по трансферу Тикнизяна. Футболист хотел бы попробовать себя в европейской лиге.

В сезоне 2023/2024 Наир Тикнизян провёл 26 официальных матчей. В них футболист забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 7 миллионов евро.

Отметим, что «Болонья» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.