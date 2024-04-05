«Лучший вариант»: Орлов посоветовал «Спартаку» тренера

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Спартак» должен подумать о смене на тренерском мостике. Орлов даже посоветовал «красно-белым» кандидатуру Валерия Карпина, ныне тренирующего «Ростов» и сборную России.

«Думаю, лучший вариант для «Спартака» - это Карпин. Если он сам этого хочет, конечно. Карпин хотя бы серебро со «Спартаком» выигрывал и сейчас с маленьким бюджетом достойно работает с «Ростовом», - цитирует Орлова «Чемпионат».

Орлов отметил то, как под руководством Карпина раскрываются новички в «Ростове». В то же время Орлов выступил с мнением, что «Спартак» вряд ли уговорит Карпина вернуться в клуб.

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль.