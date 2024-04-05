Пивоваров: «Динамо» будет играть на победу в матче со «Спартаком»

Гендиректор столичного «Динамо» Павел Пивоваров поделился комментарием о предстоящем поединке против «Спартака».

«Этот матч всегда многое значит, «Спартак» — наш принципиальный соперник. Это старейшее дерби страны. «Динамо» будет играть на победу», — заявил Пивоваров «РБ Спорту».

Функционер отметил, что турнирное положение требует от команды победы в данном поединке.

Матч 23-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 7 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по мск.

Перед стартом поединка «бело-голубые» идут на третьем месте, а подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на шестой позиции.