Орлов указал на ошибку «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Спартак» допустил просчёт. По мнению Орлова, московскому клубу нужно было раньше искать замену для нападающего Квинси Промеса.

Как известно, в конце зимы Промес был задержан в ОАЭ из-за оставления места ДТП. Позже футболиста арестовали из-за запроса Нидерландов – в родной стране футболист ранее получил два тюремных срока (полтора года и шесть лет). И хотя Квинси в обоих случаях подал апелляции, нидерландская прокуратура хочет добиться выдачи игрока «Спартака».

«Эта же история вся ещё год назад началась, а «Спартак» держал Промеса, и он оставался их лучшим, главным игроком. Сейчас Промеса нет – и лидера не стало. Надо было кого-то другого искать и наигрывать. Это политическая ошибка руководства клуба», - цитирует Орлова «Чемпионат».

Орлов добавил, что Александр Соболев не тянет на роль лидера атаки в «Спартаке».