«Пари НН» не будет оспаривать дисквалификацию Гоцука

В минувшем туре РПЛ защитник нижегородского «Пари НН» Кирилл Гоцук грубейшим образом сфолил на Джоэле Фамейе, форварде «Балтики». Прямой ногой шипами он попал прямо в голень легионеру, тот выбыл на месяц из-за полученного повреждения.

Гендир «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что клуб не будет оспаривать решение дисквалифицировать Гоцука на три игры.

«Мы с уважением относимся к решению КДК РФС. Желаем скорейшего выздоровления Фамейе, а Гоцуку желаем за период дисквалификации не скиснуть, быть в тонусе. Знаем, есть механизмы, пользуясь которыми можно оспорить решение КДК. Пользоваться ими не будем», - приводит слова Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».