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Петраков уйдёт из «Иртыша»

05 Апреля 2024 • 18:01 Комментировать

Валерий Петраков, главный тренер омского «Иртыша» покинет свой пост. Об этом сам тренер сообщил федеральному российскому телеканалу.

«Наш тренерский штаб вызван на встречу с руководством. Пообщаемся в субботу, там будет объявлено об уходе из «Иртыша», - говорит Петраков «Матч ТВ».

Известный российский тренер возглавил омичей ещё в 2022 году. Этой весной омский клуб выступает в рамках Второй лиги А дивизиона «серебро». После пяти матчей «Иртыш» набрал всего лишь пять очков и находится в зоне вылета во Вторую лигу Б. Отставание от первой четвёрки составляет три очка, а от первого места – семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Петраков Иртыш Омск
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