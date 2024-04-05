Петраков уйдёт из «Иртыша»

Валерий Петраков, главный тренер омского «Иртыша» покинет свой пост. Об этом сам тренер сообщил федеральному российскому телеканалу.

«Наш тренерский штаб вызван на встречу с руководством. Пообщаемся в субботу, там будет объявлено об уходе из «Иртыша», - говорит Петраков «Матч ТВ».

Известный российский тренер возглавил омичей ещё в 2022 году. Этой весной омский клуб выступает в рамках Второй лиги А дивизиона «серебро». После пяти матчей «Иртыш» набрал всего лишь пять очков и находится в зоне вылета во Вторую лигу Б. Отставание от первой четвёрки составляет три очка, а от первого места – семь очков.