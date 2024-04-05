Селюк: «Галактионов – один из немногих тренеров, работающих ради футбола»

Футбольный агент Дмитрий Селюк встал на защиту Михаила Галактионова, главного тренера «Локомотива». Его возможный уход из клуба на фоне неудач стал одной из самых обсуждаемых тем последних недель.

«Абсолютно нормально работает он. Клуб вылетел из Кубка, такое бывает, это норма. Для этого Кубок и разыгрывается. Он порядочный человек, один из немногих тренеров России, которые работают ради футбола, не ради денег», - приводит слова Селюка Legalbet.

Напомним, что в пяти прошедших матчах весны в РПЛ и Кубке России «Локо» при Галактионове ни разу не смог победить. В том числе, команда встречалась с аутсайдерами РПЛ – «Сочи» и «Балтикой».