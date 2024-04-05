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В «Локомотиве» состоялась важная встреча – известен итог

05 Апреля 2024 • 17:51 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.65 2 2.65
07.04 16:30

В пятницу в «Локомотиве» состоялась встреча руководителей, тренера и футболистов. Важным её итогом стало то, что боссы и команда выразили поддержку наставнику Михаилу Галактионову.

Так, по данным Sport24, руководители «Локомотива» отметили, что они ценят работу Галактионова и видят прогресс в качестве игры, развитии молодых игроков и формировании костяка.

Отмечается, что боссы «железнодорожников» на встрече нацелили команду на продолжение борьбы за медали чемпионата России.

На текущий момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От третьего «Динамо» команда Михаила Галактионова отстаёт на пять очков.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в воскресенье, 7 апреля, – против «Ахмата» на выезде.

Известно будущее Галактионова в «Локомотиве»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов

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