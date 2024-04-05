Капленко: «Мы сделаем всё, чтобы «Балтика» осталась в РПЛ»

Опорный полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко высказался о том, сможет ли команда сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Спасется ли «Балтика»? Дай бог. Мы сделаем все, чтобы остаться в премьер‑лиге», — приводит слова Капленко «Матч ТВ».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах и записал на свой счет две результативные передачи.

На данный момент «Балтика» находится в зоне прямого вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке подопечных Сергея Игнашевича всего 17 очков после 21 тура.

Отставание «Балтики» от зоны стыковых матчей составляет три балла.