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Тренер «Зенита» ответил, смог бы Педро заиграть в Европе

05 Апреля 2024 • 17:33 Комментировать
Зенит
...
Балтика
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07.04 16:30

Виллиам де Оливейра, входящий в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените», ответил на вопрос о перспективах нападающего команды Педро дос Сантоса.

«Смог бы он играть в Европе? Конечно. Он обладает многими современными качествами, которые нужны в любой команде», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

Напомним, 18-летний бразилец присоединился к «Зениту» в зимнее трансферное окно. В стартовых четырех матчах Педро не отметился результативными действиями, однако в минувшей игре со «Спартаком» оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.

Контракт Педро с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.

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