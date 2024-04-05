Тренер «Зенита» ответил, смог бы Педро заиграть в Европе

Виллиам де Оливейра, входящий в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените», ответил на вопрос о перспективах нападающего команды Педро дос Сантоса.

«Смог бы он играть в Европе? Конечно. Он обладает многими современными качествами, которые нужны в любой команде», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

Напомним, 18-летний бразилец присоединился к «Зениту» в зимнее трансферное окно. В стартовых четырех матчах Педро не отметился результативными действиями, однако в минувшей игре со «Спартаком» оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.

Контракт Педро с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.