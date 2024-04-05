Известны результаты обследования Пиняева

На днях «Локомотив» вылетел из Кубка России, проиграв в гостях у «Урала» со счётом 0:1. По ходу второго тайма футболист московской команды Сергей Пиняев получил удар в область глаза коленом от голкипера «шмелей».

Пиняев прошёл обследование, которое не выявило никаких повреждений. 19-летний футболист может тренироваться без каких-либо ограничений, о чём информирует «Матч ТВ».

В сезоне 2023/2024 Сергей Пиняев провёл 29 матчей, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач на партнёров.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против «Ахмата» на выезде.