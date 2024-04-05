Эракович: «Надеюсь, Педро и дальше будет забивать»

Страхинья Эракович, игрок линии обороны питерского «Зенита» высказался о своём одноклубнике Педро. Этот 18-летний бразильский вингер смог своим дублем перевернуть недавний матч против «Спартака» в гостях в Кубке России. В итоге питерцы победили – 2:1.

«Ему удалось забить два, почти даже три, учитывая штангу. Сыграл великолепно. Пользуясь случаем, поздравляю и надеюсь, что и дальше он будет забивать», - приводит слова Эраковича телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Педро перебрался в «Зенит» лишь минувшей зимой. Молодой футболист обучался футболу в известной на весь мир академии «Коринтианса».