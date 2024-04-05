Орлов: Абаскаль посадил Литвинова за одну ошибку, но Дуарте почему-то продолжает играть

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился комментарием о решениях главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«С Литвиновым у него какая-то странная история: человек один раз ошибся, и Абаскаль его посадил. А Дуарте столько раз ошибается, но почему-то продолжает играть», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

По итогам 21 сыгранного матча «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. На счету «красно-белых» 33 набранных очка.

Следующим соперником «Спартака» в рамках РПЛ станет «Динамо». Игра пройдет 7 апреля, начало поединка запланировано на 19:30 по мск.

Орлов — об Абаскале: «Вы что-нибудь понимаете из его высказываний?»