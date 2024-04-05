Орлов — об Абаскале: «Вы что-нибудь понимаете из его высказываний?»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Ясно же, что он пустой. Он не может выразить, какая игра у его команды. Вы что-нибудь можете понять из его высказываний? У него все время «все хорошо и по плану», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Спартак» уже год играет без центра поля, и ничего не меняется.

После 21 сыгранного матча «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды Абаскаля 32 очка.

7 апреля «Спартак» встретится на выезде с «Динамо» в рамках 23-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.