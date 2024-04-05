Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в преддверии 23-го тура РПЛ поделился мнением о гонке лидеров.

- Почему на первых строчках турнирной таблицы постоянно происходят изменения? О чем говорит эта нестабильность?

- Все сейчас играют нестабильно. Нет ни одной команды, которая бы шла ровно. Срывы есть у всех, и они могут случиться в матчах с любыми соперниками. Никто не показывает тот футбол, который позволял бы сказать, что какая-то команда сегодня точно победит. Лидеры сейчас находятся практически на одном уровне с другими командами. Поэтому и таблица наверху часто меняется. Не всё сейчас зависит от лидеров. На борьбу за медали влияют другие команды.

- Если уровень команд усредняется, это говорит о понижении общего уровня чемпионата?

- Это давно понятно. Уровень чемпионата становится ниже, но это не значит, что надо опускать руки. Ведь часто это поднимает интерес, который зависит не только от качества футбола, но и от интриги.

- «Краснодар» не покидает первую тройку только потому, что конкуренты не так сильны, или он по игре занимает призовое место?

- И то, и другое. Нет серьезной конкуренции, да и уровень футболистов позволяет находиться наверху таблицы, потому что он дает возможность брать очки. Даже при резких переменах, в виде смены тренера, южане остаются конкурентоспособными.

- С чем связываете нестабильное выступление «Зенита»? В команде собраны сильные футболисты, привезли качественное пополнение, но питерцев шатает так же, как и всех остальных.

- Тут можно покритиковать тренерский штаб. Он всегда работал хорошо, но с нынешней командой не может найти оптимальную модель игры, которая позволяла бы быть выше всех.

- Семак уже давно работает с командой. Может быть «Зениту» нужен глоток свежего воздуха в виде другого наставника, который привнес бы новые идеи?

- Да, я это и хотел сказать. Конечно, новые идеи нужны. Игроков надо заразить новой целью, привнести в его игру что-то, что стало бы сюрпризом для соперников. Все уже адаптировались к игре питерцев. Если мы увидим новые идеи, то и тренера не надо будет менять.

- Семак может пойти на то, чтобы внедрять что-то новое. Или будет отталкивать от того, что уже наработано?

- Жизнь должна заставить его задуматься над этим. Если «Зенит» не будет прогрессировать, то руководство рано или поздно придет к решению о смене тренера. Семак – умный и грамотный человек, образованный в футбольной сфере. Думаю, он все равно к этому придет и что-то сделает.

- Главный матч предстоящего тура – «Динамо» - «Спартак», который также повлияет на медальную гонку. Чего ждете от этого противостояния?

- Это непредсказуемая игра. «Спартак» может и выиграть, потому что в команде собраны сильные футболисты, способные преподнести сюрпризы любому сопернику. Правда, сейчас красно-белые еще более нестабильны, чем «Динамо». Но и у команды Лички была хорошая встряска, в виде разгрома от «Ростова». Очень интересно, какие выводы сделает команда и как она выйдет из этой ситуации. Уверен, что в таком матче оба соперника захотят себя показать. На «Спартак» сейчас идет большое давление, связанное с Абаскалем и прочими известными ситуациями. Есть много негатива в сторону руководства и тренера. Поэтому будет борьба. А может быть, мы увидим и яркий футбол, потому что и те, и другие могут забивать.

- У «Спартака» с этим весной проблемы.

- Да, но в команде есть умелые игроки, которые могут забивать, и делали это раньше. Это не один или два человека, а группа футболистов, любого из которых может прорвать. Так что в этом противостоянии победитель не ясен.

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Елена Григорьевская