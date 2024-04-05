Мостовой: «Педро пригодился бы «Спартаку» на место Промеса»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что нападающий «Зенита» Педро дос Сантос мог бы заменить Квинси Промеса в стане «красно-белых».

«Парень впечатлил. «Спартаку» такой Педро очень бы пригодился на место Промеса. Но почему-то такие таланты всегда находит «Зенит», а не «Спартак», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

В составе «Зенита» 18-летний бразилец принял участие в пяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет два гола.

Контракт Педро с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.