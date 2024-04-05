Бывший тренер «Динамо» перед дерби назвал проблемы «Спартака»

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался перед матчем со «Спартаком».

- Матч тура – «Динамо» - «Спартак». Есть предчувствия перед этой игрой?

- Перед домашней встречей с «Ростовом», которую «Динамо» проиграло, у меня было предчувствие, что все сложится неудачно. Так и вышло. Команда сыграла просто безобразно. А сейчас никакого предчувствия нет. Понятно, что встреча будет тяжелая. «Спартаку» отступать некуда. Все валится из ног. Судя по прессе, обстановка в команде непростая. Это не добавляет ей уверенности. Можно вспомнить прошлогодний кубковый матч, когда «Спартак» просто уничтожил «Динамо» за тридцать минут. Получится ли так в это раз, сложно судить, но деваться «красно-белым» некуда. У «Динамо» еще есть шансы побороться за золото, несмотря на последний неудачный матч, потому что все лидеры оступились. Поэтому «бело-голубым» надо обыгрывать «Спартак», тем более на своем поле.

- «Спартак» играет отрезками, что подтвердил поседений матч с «Зенитом», когда хозяева здорово начали встречу, а потом последовал провал. С чем это связано?

- Тут надо смотреть тренировочный процесс. Возможно, все дело в функциональной готовности. А может в том, что Абаскаль не знает, какой у него основной состав. Шараханье из стороны в сторону никогда к хорошему не приводило. Вот у «Динамо» под вопросом находится одна-две позиции.

- «Краснодар» поедет в гости к «Пари НН». Туром ранее он обошел «Динамо» в таблице. Можно ли ожидать проблем в матче с нижегородцами?

- Первый матч под руководством Мусаева «быкам» выиграть не удалось. В первом тайме «Краснодар» просто провалился. Естественно, тренеру нужно время на адаптацию, даже если ему много игроков знакомо. Что касается «Пари НН», Юран может настроить своих ребят, тем более команда играет дома. Допускаю, что хозяева возьмут три очка. Временами команда Юрана показывает неплохой футбол, да и состав у нее приличный. Поэтому я уверен, что «Пари НН» даст бой южанам.

- «Зенит» примет «Балтику». Команда Семака не упустит первую строчку в этом туре, или возможна осечка, как в игре с «Крыльями Советов»?

- В этом матче «Зенит» имел много моментов, но их не реализовал. Все-таки нет у питерцев второго Малкома. Но появился Педро, который вытащил игру со «Спартаком». Все же я думаю, что «Зенит» не будет иметь проблем с «Балтикой», хотя хозяевам отступать некуда.

- ЦСКА примет «Факел». Ждать ли очередной ничейный результат у «армейцев»?

- Не думаю. ЦСКА уже и так много очков растерял. В прессе даже пошли разговоры по поводу Федотова. Поэтому уверен, что «армейцы» победят «Факел», если они хотят бороться за призовое место. Хотя и воронежцам проигрывать нельзя, потому что они борются за выживание.

- «Локомотив» поедет в гости к «Ахмату», у которого ушел в отставку Ромащенко. Какой результат наиболее вероятен?

- У грозненцев новый тренер, и часто бывает, что в первом матче каждый футболист хочет себя показать. Какие-то изменения в составе будут однозначно. Те, кто выйдет, тем более запасные, захотят доказать Адиеву, что Ромащенко зря не ставил их в состав. С другой стороны Галактионов тоже находится в подвешенном состоянии. Здесь уже больше вопрос к футболистам, выйдут ли они играть за тренера.

Елена Григорьевская