Силкин считает, что даже «позорный» «Спартак» является самым сильным соперником для «Динамо»

Известный тренер Сергей Силкин, работавший в «Динамо», высказался о предстоящем матче чемпионата России между «бело-голубыми» и «Спартаком».

«Даже «позорный» «Спартак» — самый сильный соперник для «Динамо», всегда им был. На поле будет битва», — заявил Силкин «Спорт-Экспрессу».

По мнению специалиста, футбол не будет закрытым, а результат может быть абсолютно любым.

Перед стартом 23-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» находится на третьей позиции, набрав 38 баллов. «Спартак» идет на шестой строчке, отставая от «бело-голубых» на шесть очков.

Столичное дерби «Динамо» - «Спартак» пройдет 7 апреля. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.