Пономарёв верит в победу «Спартака» над «Динамо»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем столичном дерби между «Динамо» и «Спартаком».

Эксперт заявил, что обе команды не радуют своих поклонников игрой в обороне.

«Тем не менее, кажется, что «Спартак» все же предпочтительнее выглядит перед этим матчем. Оборона у них не блещет, но у «Динамо» она еще хуже», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

По мнению специалиста, «Спартак» переиграет «Динамо» с минимальным счетом 1:0.

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» - «Спартак» пройдет 7 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.