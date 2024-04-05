Кафанов: «Сказал Митрюшкину, что надо научиться ждать шанса»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о диалоге с голкипером «Химок» Антоном Митрюшкиным.

Ранее стало известно, что 28-летний футболист предстоящим летом присоединится к «Локомотиву».

Кафанов заявил, что в «Локомотиве» уже есть Илья Лантратов, который является сильным вратарем.

«Сказал Антону, что надо будет научиться ждать шанса. Если дадут шанс, надо будет его использовать. Вопрос в том, сможет или нет», — заявил Кафанов Sport24, добавив, что считает Митрюшкина хорошим голкипером.

В сезоне-2023/24 Митрюшкин сыграл в десяти матчах и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.