Салихова отреагировала на то, что «Спартак» не поздравляет Федуна

Как и год назад, «Спартак» не поздравляет с днём рождения своего бывшего владельца – Леонида Федуна. В среду известному футбольному функционеру «стукнуло» 68 лет.

Комментарий по поводу отсутствия поздравления со стороны «Спартака» дала Зарема Салихова – вторая половинка Леонида Федуна.

«Я не знаю, что это за черта - трусость, зависть или подлость. Они приезжают в стены стадиона, построенного Федуном. За команду до сих пор играют купленные им футболисты. Даже в церковь сходили», - цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Салихова добавила, что нынешние руководители «Спартака» за время управления клубом ничего построить не смогли.

Как известно, Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в августе 2022 года, передав акции «Лукойлу».