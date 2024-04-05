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Гоцука дисквалифицировали после нанесения травмы игроку «Балтики»

05 Апреля 2024 • 15:53 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
1 3.85 X 3.45 2 2.05
06.04 16:30

Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук получил дисквалификацию на три матча после получения красной карточки в игре против «Балтики». Тогда, как известно, Гоцук нанёс травму Джоэлю Фамейе.

Артур Григорьянц, который возглавляет КДК РФС, сообщил о том, что «Балтика» предоставила для заседания информацию о травме Фамейе, в том числе результаты МРТ. Гоцук извинился перед Фамейе, но всё же был дисквалифицирован на три матча. При этом, судя по всему, срок дисквалификации может вырасти.

«В случае, если Фамейе в соответствии с медицинскими показателями не сможет тренироваться или играть по истечении 15 дней, к Гоцуку будет применена дополнительная санкция в виде дисквалификации - два или три матча», - слова Григорьянца приводятся на сайте «Матч ТВ».

На текущий момент «Пари НН» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кирилл Гоцук Джоэль Фамейе Пари НН ещё теги

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