Назначен судья на дерби «Динамо» - «Спартак»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи двадцать третьего тура Премьер-лиги. Дерби между «Динамо» и «Спартаком» обслужит бригада Кирилла Левникова. В случае необходимости главный рефери будет получать подсказки от Сергея Иванова (ВАР), которому поможет Сергей Цыганок (АВАР).

Подробную информацию о судейских назначениях на все матчи игрового дня можно найти в публикации РФС ниже.

Отметим, что на текущий момент лидером Премьер-лиги является «Зенит» (41 очко). Вторым идёт «Краснодар» (40 очков), а тройку замыкает «Динамо» (38 очков).