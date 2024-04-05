Мостовой не видит фаворита в дерби «Динамо» - «Спартак»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился комментарием о предстоящем дерби «Динамо» и «Спартака».

«Жду голов, потому что обе команды пропускают, но впереди создают. «Динамо» играет дома, но для меня фаворита нет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Встреча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.

Перед стартом поединка «Динамо» идет на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» располагается только на шестой строчке.