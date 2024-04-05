Песьяков — о будущем: «Думаю, без работы не останусь»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос о своём будущем в команде.

Футболист заявил, что на протяжении последних лет его будущее решалось в последний момент. При этом вратарь отметил, что ему было бы спокойнее продлить контракт пораньше.

«Но я бы не сказал, что нервничаю и переживаю по этому поводу. Думаю, без работы не останусь в любом случае», — приводит слова Песьякова портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне Песьяков провел 21 матч во всех турнирах, пропустил 30 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор Песьякова с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2024 года.