Геркус сравнил шансы «Краснодара» и «Динамо» в борьбе за титул РПЛ

Известный футбольный функционер Илья Геркус высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

По словам Геркуса, «Краснодар» может вернуться в гонку за титул, хотя с точки зрения психологии команде будет сложно из-за отсутствия такого опыта.

«Матч с «Локомотивом» оставил неоднозначное впечатление. «Краснодар» не выглядел храбрым преследователем «Зенита», они выглядели робкими. У «Динамо» ещё меньше шансов, чем у «Краснодара». Это не главный претендент, у «Динамо» тоже нет опыта», - цитирует Геркуса Metaratings.

На текущий момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на одно очко. Третье «Динамо», в свою очередь, отстаёт от лидера на три зачётных балла. Каждой из команд осталось провести девять матчей.