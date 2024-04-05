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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус сравнил шансы «Краснодара» и «Динамо» в борьбе за титул РПЛ

05 Апреля 2024 • 15:28 Комментировать

Известный футбольный функционер Илья Геркус высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

По словам Геркуса, «Краснодар» может вернуться в гонку за титул, хотя с точки зрения психологии команде будет сложно из-за отсутствия такого опыта.

«Матч с «Локомотивом» оставил неоднозначное впечатление. «Краснодар» не выглядел храбрым преследователем «Зенита», они выглядели робкими. У «Динамо» ещё меньше шансов, чем у «Краснодара». Это не главный претендент, у «Динамо» тоже нет опыта», - цитирует Геркуса Metaratings.

На текущий момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на одно очко. Третье «Динамо», в свою очередь, отстаёт от лидера на три зачётных балла. Каждой из команд осталось провести девять матчей.

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