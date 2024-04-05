Силкин назвал главную проблему «Динамо»

Российский тренер Сергей Силкин поделился комментарием об игре столичного «Динамо».

«У «Динамо» сейчас и всегда были проблемы в обороне. В последних матчах у команды нет сбалансированной игры», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 21 сыгранного тура подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 38 зачетных баллов.

В воскресенье, 7 апреля, «Динамо» примет на своем поле «Спартак» в рамках 23-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 19:30 по столичному времени.

В первом круге «красно-белые» обыграли «бело-голубых» со счетом 1:0.