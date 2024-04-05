Орлов считает, что «Зенит» должен отпустить Вендела

Футбольный комментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов высказался о будущем полузащитника «сине-бело-голубых» Маркуса Вендела.

«Я считаю, что Вендела надо уже отпустить летом. Он всем своим видом дает понять, что хочет уйти», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

По мнению эксперта, Вендел ведет себя профессионально и продолжает помогать команде, но не стоит держать его насильно. Орлов считает, что «Зениту» нужно продать игрока пока на него есть спрос.

Напомним, бразильский хавбек выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет восемь ассистов.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Вендела составляет 22 миллиона евро.