Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов считает, что «Зенит» должен отпустить Вендела

05 Апреля 2024 • 15:06 Комментировать (1)
Зенит
...
Балтика
1 1.30 X 5.50 2 10.50
07.04 16:30

Футбольный комментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов высказался о будущем полузащитника «сине-бело-голубых» Маркуса Вендела.

«Я считаю, что Вендела надо уже отпустить летом. Он всем своим видом дает понять, что хочет уйти», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

По мнению эксперта, Вендел ведет себя профессионально и продолжает помогать команде, но не стоит держать его насильно. Орлов считает, что «Зениту» нужно продать игрока пока на него есть спрос.

Напомним, бразильский хавбек выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет восемь ассистов.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Вендела составляет 22 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Маркус Вендел ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Апреля
15:06
Орлов считает, что «Зенит» должен отпустить Вендела
13:45
Ставка и прогноз на матч Зенит — Балтика чемпионата России — 7 апреля 2024
12:10
Семак — о Коваленко: «Мы видим его прогресс» 2
11:28
Фернандес не сыграет против «Балтики», участие Мостового в игре под вопросом
11:21
Семак не знает, выйдет ли Педро в стартовом составе в матче против «Балтика»
11:16
Нино — о Педро: «Его ждёт большое будущее»
11:09
Нино: «Я счастлив быть в «Зените»
04 Апреля
22:44
Надёжная ставка и прогноз на матч Зенит – Балтика чемпионата России – 7 апреля 2024
21:54
Агент Барбоза высказался об игре Клаудиньо в текущем сезоне
16:45
Николаев: «По потенциалу Педро намного сильнее, чем Малком»
15:18
Мостовой считает, что пока рано сравнивать Педро с Малкомом
14:57
Мостовой: «У «Зенита» нет прежней мощи, интрига в РПЛ будет сохраняться до самого конца»
11:49
Лепёхин: «Зенит» заслуженно обыграл «Спартак»
10:45
Игрок «Балтики» Капленко: «Мы должны были обыгрывать ЦСКА»
09:37
Радимов оценил трансферную политику «Зенита»
03 Апреля
17:22
Агент: «Я не согласен с тем, что Клаудиньо проводит свой худший сезон в России»
16:53
Стало известно, вернётся ли Чистяков в «Зенит»
16:51
Агент вратаря «Балтики» Коновалова рассказал о перспективах футболиста в калининградском клубе
14:01
Непомнящий: «Зенит» увереннее других себя чувствует в чемпионской гонке»
13:45
Барановский: «Круговой — достаточно простой пацан, без заскоков»
02 Апреля
16:30
Кади: «Зенит» — самый любимый клуб россиян» 1
14:25
Малафеев — об Адамове: «Вряд ли одна ошибка — повод для резких решений»
10:00
Спивак не думает, что матч с «Краснодаром» будет для «Зенита» самым сложным в сезоне
09:55
Спивак: «Не будет никакой нервотрепки, чемпионом России станет «Зенит»
01 Апреля
16:57
Песьяков: «Через пару лет «Зенит» может стать народной командой, забрав этот статус у «Спартака» 6
14:18
Изидор рассказал, почему «Зенит» не смог обыграть «Спартак» в матче РПЛ
31 Марта
14:30
Гаджиев: «Зенит» играет с большой отдачей, но не с холодной головой»
23 Марта
23:21
«Зенит» направит все средства от матча с «Балтикой» в помощь семьям погибших в «Крокусе» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ БАЛТИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
TEREX
05 Апреля 2024 в 16:07
ну дык а хто иво ни атпущаит та..)) пущай платют трицатку и забирають..фсё жы ришыно..))
«Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Роналду написал три слова после победы 8:0 Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» «Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала» «Бавария» решила, кто заменит Тухеля В «Манчестер Юнайтед» приняли важное решение по тен Хагу Роналду повторил достижение 13-летней давности
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России
Спортивные новости
Андрей Шестаков: «Можно найти что-то общее между профессией комментатора и музыканта» Андрей Шестаков рассказал, чего не хватило СКА в серии с «Автомобилистом» Андрей Шестаков: «Я расстроился из-за вылета СКА из плей-офф КХЛ» Касаткина обыграла Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне «Локомотив» в овертайме переиграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.04.24 в 14:00
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.35 2.47
Видео
06.04.24 в 16:30
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
3.70 3.35 1.96
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Апреля
16:03 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Сказал Митрюшкину, что надо научиться ждать шанса»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Салихова отреагировала на то, что «Спартак» не поздравляет Федуна
15:53 · Россия. Премьер-лига
Гоцука дисквалифицировали после нанесения травмы игроку «Балтики»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на дерби «Динамо» - «Спартак»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не видит фаворита в дерби «Динамо» - «Спартак»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Песьяков — о будущем: «Думаю, без работы не останусь»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Геркус сравнил шансы «Краснодара» и «Динамо» в борьбе за титул РПЛ
15:14 · Россия. Премьер-лига
Силкин назвал главную проблему «Динамо»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Орлов считает, что «Зенит» должен отпустить Вендела
14:58 · Россия. Премьер-лига
Булыкин сделал прогноз на дерби «Динамо» - «Спартак»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ахмата»: Уверен, что опыт Адиева поможет команде решить поставленные задачи
14:40 · Россия. Премьер-лига
Орлов выделил лучшую команду РПЛ в плане игры
14:27 · Россия. Премьер-лига
У Федуна день рождения, «Спартак» молчит
14:17 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Приглашение Осинькина – это риск для «Локомотива»
14:08 · Россия. Премьер-лига
«Спартак», ЦСКА или «Локомотив»: Нигматуллин назвал любимые клубы
Все новости
Рекомендуем