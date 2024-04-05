Булыкин сделал прогноз на дерби «Динамо» - «Спартак»

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о воскресном матче между «Динамо» и «Спартаком».

По мнению Булыкина, для обеих команд матч будет тяжёлым, ведь динамовцам и спартаковцам нужны очки. Булыкин прогнозирует большое количество забитых голов.

«Учитывая, что соперники - топ-клубы, а матч носит статус дерби, игра будет напряжённой. Мы увидим зрелищную игру, и будет много голов», - цитирует Булыкина Metaratings.

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком» пройдёт в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.