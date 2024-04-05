Президент «Ахмата»: Уверен, что опыт Адиева поможет команде решить поставленные задачи

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера команды. Ранее грозненский клуб покинул Мирослав Ромащенко.

Функционер заявил, что на протяжении последних лет клуб следил за успехами Адиева в сборной Казахстана. Даудов признался, что Адиев с радостью согласился возглавить родной «Ахмат», за который выступал в качестве игрока.

«Уверен, его опыт, профессиональные и человеческие качества позволят решить команде стоящие перед ней задачи», — написал Даудов в своем телеграм-канале.

После 21 сыгранного матча «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 20 очков.