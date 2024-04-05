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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов выделил лучшую команду РПЛ в плане игры

05 Апреля 2024 • 14:40 Комментировать
Ростов
...
Сочи
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06.04 20:00

Футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов рассказал, какие тренеры чемпионата России лучше остальных подготовили команды к весеннему отрезку сезона.

«Вот сейчас бесспорный лидер по игре в РПЛ — «Ростов». А вторым я бы назвал Рахимова. Вот эти два тренера провели зимний период с огромной пользой», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

После 21 сыгранного тура «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. «Ростов» находится на девятой позиции, имея в своей копилке 30 баллов.

В ближайшем туре подопечные Рашида Рахимова встретятся на выезде с «Оренбургом», а команда Валерия Карпина примет на своем поле «Сочи».

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РОСТОВ СОЧИ
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