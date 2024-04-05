У Федуна день рождения, «Спартак» молчит

В пятницу, 5 апреля, день рождения отмечает бывший владелец «Спартака» Леонид Федун. Известному бизнесмену исполнилось 68 лет.

«Спартак» до сих пор не поздравил своего бывшего руководителя. Год назад «красно-белые» тоже проигнорировали день рождения Федуна.

Напомним, что Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в августе 2022 года. Все свои акции клуба он передал компании «Лукойл».

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против «Динамо» на выезде.

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