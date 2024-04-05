После вылета из Кубка России Мирослав Ромащенко покинул пост главного тренера «Ахмата». Новым рулевым команды стал Магомед Адиев, о чём грозненский клуб в пятницу объявил официально.

«Мы приветствуем Магомеда Мусаевича в родном клубе, желаем удачи, побед и успехов!» - говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Магомед Адиев будет совмещать две должности – он является главным тренером национальной сборной Казахстана.

«Ахмат» на текущий момент занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Магомеда Адиева проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против «Локомотива» на своём поле.