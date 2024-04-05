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«Ахмат» объявил имя нового тренера официально

05 Апреля 2024 • 14:21 Комментировать (1)
Ахмат
...
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.65 2 2.65
07.04 16:30

После вылета из Кубка России Мирослав Ромащенко покинул пост главного тренера «Ахмата». Новым рулевым команды стал Магомед Адиев, о чём грозненский клуб в пятницу объявил официально.

«Мы приветствуем Магомеда Мусаевича в родном клубе, желаем удачи, побед и успехов!» - говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Магомед Адиев будет совмещать две должности – он является главным тренером национальной сборной Казахстана.

«Ахмат» на текущий момент занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Магомеда Адиева проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против «Локомотива» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Адиев Ахмат

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АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
05 Апреля 2024 в 15:03
ай тренир без стержня.. слабовац для эрпээли.. будуц бица зы выжыванье.. кхе-кхе..
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