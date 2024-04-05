Наумов: «Приглашение Осинькина – это риск для «Локомотива»

Футбольный функционер Николай Наумов, работавший ранее в «Локомотиве», высказался о возможном назначении Игоря Осинькина на должность наставника «красно-зелёных».

«Приглашение Осинькина – это риск, но мне он очень нравится. Осинькин работает с тем материалом, который есть», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, сейчас оперативно исправить ситуацию в команде может только опытный тренер.

На данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Михаила Галактионова 33 набранных очка.

7 апреля «Локомотив» на выезде сыграет с «Ахматом». Матч 23-го тура РПЛ должен будет стартовать в 16:30 по мск.