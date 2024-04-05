«Спартак», ЦСКА или «Локомотив»: Нигматуллин назвал любимые клубы

Экс-вратарь ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о том, какой из клубов ему ближе.

«Мне ближе два клуба. Во-первых, все детство я болел за «Спартак» и мечтал играть в «Спартаке», и мечта сбылась, но все же раскрылся я полноценно в «Локомотиве», — заявил Нигматуллин на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Нигматуллин завершил карьеру футболиста в 2009 году. Наибольшее количество матчей голкипер провел в составе московского «Локомотива», за который сыграл в 168 встречах. В этих играх Нигматуллин пропустил 150 мячей и 68 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.