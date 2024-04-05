Колосков: «Не рожает земля русская талантливых футболистов»

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, высказался о проблемах нынешнего поколения футболистов.

По словам Колоскова, он видит две проблемы – талант и систему подготовки.

«Ну не рожает земля русская талантливых футболистов. Матушка-природа нас подкачала. Уехали только Головин и Миранчук, первый не звезда европейского футбола, а второй уж тем более», - цитирует Колоскова Sport24.

Что касается системы подготовки, то, по словам Колоскова, раньше тренеры любили работу, а сейчас видят в ней только способ зарабатывать деньги. Колосков также упомянул хороший пример академии «Краснодара», где к молодым игрокам предъявляются жёсткие требования. Колосков считает, что такие требования должны быть везде, чтобы футболистов заставляли тренироваться, и они забывали о ночных клубах и лени.