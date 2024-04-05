Горшков сделал прогноз на матч «Зенита» и «Балтики»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Горшков поделился мыслями о матче «сине-бело-голубых» и калининградской «Балтики» в 23-м туре Российской премьер-лиги.

«Зенит» является фаворитом. «Балтика», скорее всего, будет играть от обороны, но у «Зенита» есть игроки, которые могут вскрывать любую защиту. Думаю, что «Зенит» должен победить», - передает слова Александра «Чемпионат».

Матч «Зенита» против «Балтики» состоится на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева занимают первое место в таблице РПЛ, а гости – предпоследнее.