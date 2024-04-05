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У «Локомотива» и «Крыльев Советов» есть договорённость по Осинькину

05 Апреля 2024 • 13:13 Комментировать

«Локомотив» не выиграл ни одного из пяти весенних матчей, и если неудачи продолжатся, то Михаил Галактионов рискует покинуть тренерское кресло. Слухи связывают «железнодорожников» с Игорем Осинькиным из «Крыльев Советов»,  однако вероятность такого перехода низкая. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» объясняет это существующей между клубами джентльменской договорённостью. Заключается она в том, чтобы «Локо» не уводил Осинькина из Самары.

В то же время отмечается, что выкупить контракт Осинькина у «Крыльев Советов» можно за 100 миллионов рублей.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 7 апреля – против «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Игорь Осинькин ещё теги
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