У «Локомотива» и «Крыльев Советов» есть договорённость по Осинькину

«Локомотив» не выиграл ни одного из пяти весенних матчей, и если неудачи продолжатся, то Михаил Галактионов рискует покинуть тренерское кресло. Слухи связывают «железнодорожников» с Игорем Осинькиным из «Крыльев Советов», однако вероятность такого перехода низкая. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» объясняет это существующей между клубами джентльменской договорённостью. Заключается она в том, чтобы «Локо» не уводил Осинькина из Самары.

В то же время отмечается, что выкупить контракт Осинькина у «Крыльев Советов» можно за 100 миллионов рублей.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 7 апреля – против «Ахмата».