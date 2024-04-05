Терёхин: «При Абаскале - это не «Спартак», а непонятно что»

Экс-игрок московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о результатах московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
«Команда у них - ни туда, ни сюда. Они и не вылетают, и ни за что не борются. «Спартак» может выдать хорошую игру, а потом три проиграть. При Абаскале - это не «Спартак», а непонятно что», - передает слова Терехина Legalbet.
Напомним, что «Динамо» и «Спартак» встретятся на «ВТБ Арене» в рамках 23-го тура чемпионата России.
После 21 поединка «красно-белые» с 32 очками занимают шестое место в турнирной таблице. Что касается «Динамо», то «бело-голубые» находятся на третьей позиции.
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