В «Урале» назвали футболиста, который может играть до 40 лет

«Тренерский штаб посмотрит, как Филипенко будет заканчивать сезон, как у него будет со здоровьем. Про Егора рано спрашивать, но нас устраивает его отношение к делу. Филипенко может и до 40 лет играть», - передает слова Иванова «РБ Спорт».