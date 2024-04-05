В «Урале» назвали футболиста, который может играть до 40 лет

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался касательно дальнейшей карьеры 35-летнего полузащитника Егора Филипенко.
«Тренерский штаб посмотрит, как Филипенко будет заканчивать сезон, как у него будет со здоровьем. Про Егора рано спрашивать, но нас устраивает его отношение к делу. Филипенко может и до 40 лет играть», - передает слова Иванова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Филипенко принял участие в 11 поединках за екатеринбургский коллектив. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 200 тысяч евро.
«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
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