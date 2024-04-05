Дркушич: Я знал об интересе «Нанта» и «Црвены Звезды»

Защитник футбольного клуба «Сочи» Ваня Дркушич высказался об информации, что в зимнее трансферное окно в его услугах были заинтересованы французский «Нант» и сербская «Црвена Звезда».

«Я знал об их интересе, но сейчас я в «Сочи» и сфокусирован на том, чтобы помочь команде остаться в РПЛ. Посмотрим, что будет летом», - приводит слова Дркушича «Матч ТВ».

Контракт 24-летнего футболиста сборной Словении со сочинской командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

Напомним, что «Сочи» за девять туров до конца сезона РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице.